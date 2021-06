Israelsk politimand anklaget for drab på autistisk araber

Politimand kropsvisiterer en palæstinenser ved Jerusalems gamle bydel. En israelsk politimand er nu ved en domstol i Jerusalem blevet anklaget for at have begået "et hensynsløst drab" ved angiveligt at have skudt og dræbt en ubevæbnet palæstinensisk mand med autisme i Jerusalems gamle bydel sidste år.

Foto: Ahmad Gharabli/Ritzau Scanpix