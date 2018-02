Israelsk politi anbefaler korruptionstiltale mod Netanyahu

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Flere medier i Israel har tidligere tirsdag skrevet, at politiet vil afslutte en 14 måneder lang efterforskning med at anbefale, at der rejses tiltale mod Netanyahu for to forhold: Et for bestikkelse og et for korruption.

Netanyahu oplyste i sin tale, at han fortsætter på posten som premierminister på trods af anbefalingen. Han erklærede i talen, at tiltalen "intet vil føre med sig".

Den ene sag omhandler champagne og dyre cigarer, som Netanyahu skulle have modtaget fra forretningsmanden og filmproducenten Arnon Milchan.

Arnon Milchan har blandt andet stiftet Regency Enterprises, der står bag film såsom "12 Years a Slave", "LA Confidential", "Fight Club" og "Mr. and Mrs. Smith".

Derudover mistænkes Netanyahu for fordelagtig behandling af en avisudgiver mod, at avisens dækning af ham blev positiv.

Den israelske premierminister beskyldte politiet for at være på en heksejagt efter ham og sluttede med at udvide sit løfte om at blive med et løfte om at stille op til genvalg.

Politiets anbefaling betyder, at det er op til chefen for Israels anklagemyndighed, om der skal rejses tiltale.

Tirsdagens nyheder bringer mindelser om Ehud Olmert, der som premierminister trak sig på grund af en politiefterforskning mod ham.

Dengang opfordrede oppositionens leder Olmert til at trække sig. Man kan ikke regere begravet i afhøringer, lød argumentet. Lederen af oppositionen hed dengang Benjamin Netanyahu.