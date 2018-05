Israelsk minister: Hizbollah overtager Libanon

Hizbollahs magtfulde position i Libanon afspejler Irans voksende politiske indflydelse og magt i regionen, hvor Iran også spiller en stor rolle i Syrien, Iran og Yemen.

Hizbollahs fremgang ved søndagens valg i Libanon viser, at landet er blevet lig med den iranskstøttede shiamuslimske milits, mener den israelske undervisningsminister.

- Hizbollah er lig med Libanon, skriver den konservative israelske undervisningsminister, Naftali Bennett, på Twitter.

- Staten Israel vil ikke skelne mellem den suveræne stat Libanon og Hizbollah, og vi vil holde Libanon ansvarlig for enhver handling på dets territorium, hedder det videre i udtalelsen fra den israelske minister.

De uofficielle valgresultater i Libanon tyder på, at den vestligt støttede premierminister, Saad al-Hariri, vil komme til at stå som den sunnimuslimske leder, der har den største blok i parlamentet.

Parlamentet har i alt 128 pladser.

Al-Hariri er dermed den mest oplagte forhandlingsleder, når der skal dannes en ny regering.

Libanon skal ifølge landets magtdelingssystem have en sunnimuslimsk premierminister.

Internationale investorer ønsker at se en reformorienteret regering komme til magten, så landets udlandsgæld kan blive nedbragt.

Indenrigsminister Nohad Machnouk sagde kort før midnat søndag, at 49,2 procent af de godt 3,6 millioner vælgere havde stemt.

I 2009 stemte 54 procent.

Observatører sagde, at stemmedeltagelsen i Beirut, Libanons hovedstad, og i det nordlige Libanon ser ud til at have været lav. Men i den sydlige del af landet så det ud til, at lysten til at stemme var noget større.

Det gavner den store shiamuslimske Hizbollah-bevægelse, der ikke kun er en milits, men også en velgørenhedsorganisation. Hizbollah er også et indflydelsesrigt politisk parti.

Valget blev overvåget af over 100 observatører fra EU-landene. De var inviteret af Libanons regering.