Israels premierminister i karantæne efter smitte i stab

Det oplyser premierministerens kontor i en erklæring. Det sker ud fra et "forsigtighedsprincip", hedder det sig.

De har valgt at gå i karantæne, efter at en ansat i Netanyahus stab er blevet testet positiv for coronavirus, skriver nyhedsbureauet AFP.

I erklæringen bliver det ikke bekræftet, at en person i staben er testet positiv. Men det har AFP fået bekræftet af flere kilder uafhængigt af hinanden.

Netanyahu klarer nu de fleste møder via video fra sit hjem i Jerusalem.

I forvejen er Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, i coronakarantæne uden at være blevet bekræftet smittet.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, er også i karantæne. Han er konstateret smittet med coronavirus.