Israels premierminister i EU: Giv freden en chance

Og virkeligheden er, at Jerusalem er Israels hovedstad.

Men det kan man kun gøre ved at anerkende virkeligheden, som den er.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, opfordrer alle til at give freden i Mellemøsten en chance.

Det siger Netanyahu mandag morgen, da han som den første israelske premierminister i 22 år besøger EU-hovedkvarteret i Bruxelles.

- Lad os give freden en chance, siger Netanyahu.

- Fred bygger på virkeligheden. Fred bygger på at anerkende virkeligheden, siger han.

Det israelske parlament, præsidentens kontor, Netanyahus eget kontor, ministerierne og højesteret ligger i Jerusalem.

Byen har været hovedstad for staten Israel i 70 år og for det jødiske folk i 3000 år, siger premierministeren.

- Jerusalem er Israels hovedstad. Ingen kan nægte det, siger den israelske premierminister.

Trods advarsler fra det meste af verden anerkendte USA's præsident, Donald Trump, i sidste uge Jerusalem som Israels hovedstad.

USA arbejder samtidig på et udspil, der skal forsøge at genstarte fredsprocessen.

Men mange frygter, at Trumps beslutning vil forværre situationen i Mellemøsten. Og at den vil forhindre fredsprocessen i at komme i gang igen.

Det mener Netanyahu ikke. Han siger tværtimod, at det er med til at fremme mulighederne for fred, når man anerkender de historiske kendsgerninger.

Han siger, at tiden er inde til, at palæstinenserne anerkender den jødiske stat, og at den har en hovedstad, der hedder Jerusalem.

Benjamin Netanyahu forudser også, at de europæiske lande i fremtiden vil gå samme vej som USA.

- Jeg tror, at alle eller de fleste europæiske lande vil flytte deres ambassader til Jerusalem og anerkende Jerusalem som Israels hovedstad, siger Netanyahu.