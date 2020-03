Israels præsident vil bede eksgeneral om at danne regering

Gantz er tidligere general og hærleder.

Hans parti kom ganske vist ind som toer efter premierminister Benjamin Netanyahus parti Likud ved det seneste valg

Men et lille flertal af partierne i parlamentet har givet udtryk for, at de ønsker, at Gantz skal gøre forsøget med at danne regering.

Det er ellers mislykket for både Gantz og Netanyahu efter to valg i 2019. Derfor har der været et tredje valg 2. marts i år, som endnu en gang vist et tæt løb.