Israels militær melder om raketbeskydning fra Libanon

Ingen af raketterne er angiveligt nået ind over grænsen til Israel.

Israels militær melder sent mandag aften om, at der er blevet affyret seks raketter mod landet fra Libanon.

Ifølge det israelske medie Ynet er alle raketterne styrtet ned i libanesisk territorium. Forinden havde de fået advarselssirener om at gå i gang nær den israelske kibbutz Misgav Am i den nordlige del af landet.

Israels militær oplyser, at det er gået i gang med at affyre artilleri mod Libanon som modsvar.

En unavngiven libanesisk sikkerhedskilde siger ifølge nyhedsbureauet AFP, at der mandag aften ikke er blevet affyret seks, men tre raketter fra Libanon mod Israel.

Kilden bekræfter ifølge AFP, at Israel har svaret igen med artilleribeskydning.

Der er ingen meldinger om døde, sårede eller skader på bygninger eller materiel.

Ifølge Reuters er der intet, som tyder på, at beskydningerne mellem de to lande indikerer åbningen af en ny front i Israels kamp med den militante bevægelse Hamas i Gazastriben.

Det er anden gang på en uge, at der bliver skudt ind over grænsen mellem de to lande.

Torsdag blev der affyret tre raketter fra Libanon mod det nordlige Israel. De landede dog alle i Middelhavet og forårsagede heller ingen skader eller dødsfald.

Dele af Libanon er kontrolleret af Hizbollah, der som Hamas er en af Israels ærkefjender. Som Hamas har Hizbollah også tidligere udkæmpet blodige krige mod Israel, senest i 2006.

Ud over Hizbollah har også en del mindre, palæstinensiske grupper i Libanon tidligere skudt mod Israel.