Israels leder forventer historisk fredsplan fra Trump

Det forventer Israels premierminister, Benjamin Netanyahu. Han besøger i begyndelsen af næste uge Trump i Washington for at drøfte fredsplanen.

Når USA's præsident, Donald Trump, efter planen præsenterer sin længe ventede fredsplan for Mellemøsten, vil det være en "historisk" plan, verden får at se.

- En chance som denne kommer én gang i historien, og den må ikke forspildes, siger Netanyahu lørdag i en udtalelse.

- Jeg er fuld af forhåbning om, at vi står på kanten til et historisk øjeblik for vort land, lyder det videre.

Torsdag sagde Trump, at han vil fremlægge planen forud for Netanyahus besøg.

- Det er en fantastisk plan. Det er en plan, der virkelig vil virke.

Han tilføjede, at palæstinenserne måske vil reagere negativt i første omgang. Men han sagde videre, at "planen er faktisk positiv over for dem".

Der er sluppet enkelte dele ud om den. Ifølge tv-stationen Keshet 12 får Israel suverænitet over store dele af Vestbredden, som Israel har holdt besat siden Seksdageskrigen i 1967.

Her har Israel opført omkring 120 bosættelser. Mange af dem er i realiteten byer. Alle bosættelser med undtagelse af 15 kommer under israelsk suverænitet.

Umiddelbart deler de palæstinensiske ledere ikke Trumps vurdering af, at det er en "fantastisk plan".

Mahmoud Abbas, der er leder af det palæstinensiske selvstyre, advarer Israel og USA om, at de ikke skal overskride "røde linjer".

- Den palæstinensisk holdning er, at Israel skal afslutte besættelsen af de palæstinensiske territorier, der har Østjerusalem som hovedstad, sagde Abbas tidligere på ugen.

Palæstinenserne har ikke villet tale med Trump-administrationen siden 2017, da USA anerkendte Jerusalem som Israels hovedstad.

Palæstinenserne mener, at Trumps plan vil være dødsstødet for den tostatsløsning, der i årtier har været central i det internationale diplomati omkring Mellemøsten.

En talsmand for Abbas siger, at en fredsaftale ikke kan indføres uden palæstinensisk godkendelse.

Abbas er ikke inviteret med til at drøfte fredsplanen i Det Hvide Hus mandag og tirsdag.

Men det er den israelske oppositionsleder, Benny Gantz. Han er ligeledes optimist og siger forud for drøftelserne i Washington, at Trumps fredsplan "vil gå over i historien som en meningsfuld milepæl".

Israelske medier har bemærket, at det er påfaldende, at Trump har inviteret dem begge til Det Hvide Hus så kort tid inden valget i Israel den 2. marts, hvor Netanyahu skal forsøge at bevare magten.