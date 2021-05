Israels Houdini leder efter endnu et trick

Der gik ikke mange timer, efter at Yaminas leder, Naftali Bennett, sent søndag meddelte, at han er klar til at danne regering uden den mangeårige premierminister, Benjamin Netanyahu, før Shakeds dagligdag ændrede sig.

Hundredvis af demonstranter mødte op ved hendes hjem og råbte fjendtlige slagord, skriver netavisen Ynetnews.com.

Tv-stationen Channel 12 fortæller om byger af trusler mod Shaked, Bennett og andre fra den alliance, der vil vælte Netanyahu.

Shaked var indtil for tre år siden justitsminister, så hun ved alt om sikkerhed for israelske ministre. Nu øges hendes egen sikkerhed igen.

Ynetnews.com skriver, at myndighederne har besluttet, at hendes personlige sikkerhed skal styrkes på grund af truslerne.

Ifølge oplysningerne er det tilhængere af Netanyahu, der demonstrerer ved oppositionspolitikerne.

Netanyahu har været premierminister i de seneste 12 år, og han kæmper hårdt for at holde sin post.

Men det ser ud til, at der er et spinkelt flertal på 61 af de 120 mandater i parlamentet bag en bred koalitionsregering fra det yderste højre til det yderste venstre. De får støtte fra arabiske politikere.

De er stort set kun enige om, at Netanyahu skal væk. Han står midt i en retssag, hvor han i tre tilfælde er anklaget for korruption.

Og så vil de umage partier undgå et nyvalg. Der har været fire valg i de seneste godt to år.

Netanyahu har rettet en hård kritik mod den måske kommende koalition.

Han beskylder Bennett, der tilhører det yderste højre, for at bryde valgløfter ved at gå i regering med venstrefløjen.

Han beskylder dem også for at bringe Israels sikkerhed i fare.

- Det her er århundredets største svindel, som han siger.

Israelske medier har ikke afskrevet Netanyahu endnu.

Israelsk politik er ikke for de sarte, og Netanyahu har været premierminister i 12 år i træk.

Han er kendt for at kunne nogle tricks. Han er blevet kaldt Houdini efter den amerikansk-ungarske udbryderkonge og tryllekunstner.

Han skal blot have et eller to medlemmer af den skrøbelige koalition til at slå bak.

- Det er ikke ovre endnu. Der venter lange dage, hvor Netanyahu vil gøre absolut alt for at ændre udviklingen, skriver kommentatoren Sima Kadmon i avisen Yedioth Aharonoth.

Foreløbig er koalitionen i gang med at prøve at finde et regeringsgrundlag.

Den har frist til midnat mellem onsdag og torsdag. Derefter har den en uge til at få regeringen godkendt i parlamentet.

Bennett's Yamina-alliance har kun seks mandater, men han har ifølge Jerusalem Post fået den største blok i koalitionen, midterpartiet Yesh Atid med 17 mandater, til at acceptere, at Bennett bliver premierminister.

Avisen skriver, at den foreløbige aftale siger, at Bennett er premierminister i de første to år af regeringsperioden.

Yair Lapid, leder af Yesh Atid, er premierminister i de sidste to år.