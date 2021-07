Israel vil tilbageholde palæstinensiske toldpenge

Det drejer sig om et beløb, der svarer til det, som de palæstinensiske selvstyremyndigheder betaler til palæstinensere, der angriber Israel.

Israels regering har godkendt at tilbageholder penge, som Israel opkræver i told for palæstinenserne.

Palæstinensere, som Israel kalder "terrorister".

Israels regering har fået oplyst, at selvstyremyndighederne i 2020 udbetalte 597 millioner shekel "til terrorister og deres familier".

Det svarer til over 1,1 milliarder kroner.

Beslutningen om at tilbageholde penge for palæstinenserne ventes at føre til en krise med selvstyremyndighederne, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Pengene vil blive indefrosset på månedlig basis. De tages fra de penge, som Israel opkræver på vegne af selvstyremyndighederne, siger regeringen i en erklæring.

Israel opkræver 190 millioner dollar for palæstinenserne om måneden. Det svarer 1,2 milliarder kroner.

Der er tale om told og afgifter på varer, som kommer til israelske havne og skal videre til palæstinenserne på Vestbredden.

Tilbage i februar 2019 begyndte Israel at tilbageholde 10 millioner dollar om måneden.

Det beløb svarede ifølge Israel til det beløb, som selvstyremyndighederne hver måned betalte til familier, der havde et familiemedlem fængslet for at angribe israelske mål.

Det udløste en krise. Palæstinenserne afviste at modtage så meget som en opkrævet dollar fra Israel i otte måneder.

Ifølge Israel tilskynder betaling til de palæstinensiske familier til angreb mod Israel

Palæstinenserne siger, at betalingen til familierne er en slags velfærd, fordi de har mistet en forsørger.