Se billedserie Israels sundhedsminister, Yuli Edelstein, da han som en af de første israelere blev vaccineret mod covid-19 den 19. december. Israel har ni millioner indbyggere, og nu er 2,5 millioner af dem vaccineret. Foto: Amir Cohen/Reuters

Israel vil ikke vaccinere palæstinensere

Palæstinensernes sundhedsmyndigheder må selv vaccinere befolkningen. Israel afviser at have forpligtelser, når det gælder sundhed over for palæstinenserne.

Verden - 25. januar 2021 kl. 14:30 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Det kører på skinner for Israels kampagne for at vaccinere befolkningen mod covid-19. Israelerne har købt og fået leveret så stort et kvantum vacciner, som andre lande kun kan drømme om. I weekenden gik de endda i gang med at vaccinere borgere mellem 16 og 18.

