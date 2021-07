Israel vil give sårbare grupper en tredje vaccinedosis

Antallet af nye daglige smittetilfælde ligger nu omkring 450. Det er en markant stigning i forhold til for en måned siden, hvor tallet var etcifret.

Israel har set tegn på, at vaccinen tilsyneladende er mindre effektiv mod smitte blandt personer, der har fået første og anden dosis vaccine for et halvt år siden - altså i januar og februar.

Omkring halvdelen af de 46 coronapatienter, der på nuværende tidspunkt er indlagt på de israelske hospitaler i alvorlig tilstand, er blevet vaccineret. Det viser tal fra sundhedsministeriet.

Langt de fleste af dem tilhører en risikogruppe, er over 60 år og har i forvejen problemer med helbredet.

Foreløbige data fra Pfizer viser ligeledes, at personer, der har fået vaccinen, oplever, at niveauet af antistoffer er faldet et halvt år efter vaccinationen. Dermed har de større risiko for at blive smittet med coronavirus.

Pfizer har meddelt, at selskabet vil ansøge om at få godkendt sin coronavaccine til et tredje stik.

Vaccinen kræver to stik, før en person er færdigvaccineret. En tredje dosis skulle ifølge Pfizer bruges som en slags "booster-stik".

- Fra nu af giver vi et tredje stik til folk med svækket immunforsvar. Det kan for eksempel være folk, der har været igennem en organtransplantation, eller som lider af en sygdom, der giver et fald i immuniteten, siger sundhedsminister Horowitz.

Det er endnu ikke afklaret, om et tredje stik skal tilbydes den israelske befolkning generelt, eller om det kun er til de mest sårbare grupper.

- Vi undersøger sagen, og vi har endnu ikke et færdigt svar, siger ministeren.