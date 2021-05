Israel vil fortsætte offensiv i Gaza så længe som nødvendigt

I talen giver han også den militante bevægelse Hamas, som styrer Gaza, skylden for den optrappede konflikt.

- Den part, der bærer skylden for denne konfrontation, er ikke os. Det er dem, der angriber os. Vi er stadig midt i denne operation, og det er stadig ikke ovre. Og denne operation vil fortsætte så længe som nødvendigt.

- Modsat Hamas, som bevidst forsøger at skade civile og gemme sig bag civile, gør vi alt for at undgå eller mindske skader mod civile og ramme terroristerne direkte i stedet, siger Netanyahu.

Israelske angreb har ifølge palæstinensiske sundhedsmyndigheder siden mandag dræbt 139 personer, herunder 39 børn, og såret mere end 1000 mennesker i Gaza.

Israels angreb mod Gaza begyndte mandag som svar på Hamas' og andre palæstinensiske militante gruppers angreb på Jerusalem med raketter.