Israel vælger ny præsident under fortsat regeringskaos

Herzog fik 87 stemmer i Knesset, mens Peretz fik 26.

Rollen som præsident i Israel er hovedsageligt symbolsk, mens premierministeren sidder på den reelle magt.

Præsidentens rolle er blandt andet at fremme sammenhold på tværs af etniske og religiøse grupper. Det er også præsidenten, der efter parlamentsvalg udpeger en person til at forsøge at danne regering.

Isaac Herzog overtager den 9. juli præsidentposten fra 81-årige Reuven Rivlin, der stopper efter syv år i embedet.

Valget af ny præsident sker, på et tidspunkt hvor der fortsat er kaos i Israels politiske landskab. Den 23. marts var Israel til valg for fjerde gang på bare to år, og der er endnu ikke blevet etableret en ny regering.

Noget tyder dog på, at det kan være lige om hjørnet.

Naftali Bennett fra det israelske højrefløjsparti Yamina agter at indgå i en samlingsregering sammen med oppositionsleder Yair Lapid fra midterpartiet Yesh Atid. Lapid har indtil onsdag aften til at få aftalen på plads.

Lykkes det, vil det betyde enden på Benjamin Netanyahus styre.

71-årige Netanyahu har været premierminister i Israel siden 2009. Inden da havde han også en periode på posten fra 1996 til 1999.