Israel udskyder frist for finanslov og undgår endnu et valg

Parterne i den israelske koalitionsregering er blevet enige om at udskyde tidsfristen for godkendelse af en ny finanslov og undgår dermed at udskrive parlamentsvalg.

Det skete to timer før, at den oprindelige tidsfrist for at godkende en finanslov udløb klokken 24 mandag.

Alternativt ville parlamentet automatisk være blevet opløst, og der ville blive udskrevet valg til afholdelse i november.

Israel har været gennem tre parlamentsvalg på under to år.

- Den sidste ting, Israel har brug for lige nu, er et valg, sagde premierminister Benjamin Netanyahu i en video på Facebook inden afstemningen i Knesset.

Netanyahus borgerlige Likud-parti dannede efter det seneste valg i marts i år en koalitionsregering med midterpartiet Blå og Hvid og dets leder, Benny Gantz.

Ifølge koalitionsaftalen skulle regeringen sammensætte en finanslov gældende for to år.

Men på grund af coronapandemien foreslog Likud, at der skulle stemmes om to separate budgetaftaler. Det afviste Benny Gantz.

Coronaviruspandemien har udløst en økonomisk krise i Israel.

Arbejdsløsheden var i april oppe på 27 procent, og med en ny bølge af smittetilfælde i landet overvejer myndighederne en ny nedlukning, som vil forværre de økonomiske trængsler, skriver den britiske avis The Guardian.

- Vi har aldrig haft så bekymrende en situation, siger Daphna Aviram-Nitzan fra Israels Demokratiske Institut, der er en uafhængig tænketank med fokus på at styrke landets institutioner og demokrati.

Hun mener, at det er afgørende for at få vendt den økonomiske nedtur, at der bliver vedtaget en finanslov.

- Regeringen må gå forrest og begynde at vise, at den ved, hvad der skal gøres, siger hun til avisen.

Israels præsident, Reuven Rivlin, fortalte på et møde torsdag de politiske ledere, at befolkningen føler sig "snydt" efter tre parlamentsvalg inden for kort tid.

- Præsidenten understregede, at det vil være ubegribeligt (for vælgerne), at spørgsmålet om at godkende finansloven skal føre til et fjerde valg, meddelte Rivlins kontor.

Politisk analytiker Dahlia Scheindlin mener, at mange vælgere er lettede over, at udsigten til et nyt valg nu er kommet på afstand, skriver The Guardian.

- Folk ønsker ikke endnu valg. Det vil være vanvittigt, siger hun.