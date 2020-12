Israel styrker sin flåde med missilfartøjer og ubåde

- Når man ser udover korruptionssagen, så er krigsskibene i sig selv en central del af en vigtig styrkelse af den israelske flåde. Flåden bliver styrket dramatisk, sagde kontreadmiral Eyal Harel i et interview i sidste uge.

Harel understreger, at de nye flådeenheder styrker flådens kapacitet til i stigende grad at forsvare naturgasreserver ud for Israels kyst. Han siger, at blandt andet den shiamuslimske gruppe Hezbollah i Libanon, der støttes af Iran, har planer om angreb på dem.

Flådefartøjerne - Saar 6-korvetter - er ifølge kontreadmiralen forsynet med den mest avancerede radar, som findes på noget fartøj i verden.

Ifølge rapporter fra en tænketank i Washington, Centeret for International Maritim Sikkerhed, bliver Israel med de nye flådeenheder i stand til at gennemføre et direkte angreb på Iran.

Irans omstridte atomprogram er en konstant kilde til bekymring i Israel, og spændingerne mellem iranerne og den israelske ledelse er taget voldsomt til i den seneste tid.

Navnligt har et drab på den iranske atomforsker Mohsen Fakhrizadeh i sidste uge øget risikoen for optrappet konklift.

Amerikanske medier har beskrevet den dræbte atomforsker som nummer ét på den israelske efterretningstjeneste Mossads liste over mål i Iran. Han beskrives også som "hjernen bag Irans atomprogram".

Præsident Hassan Rouhani har beskyldt Israel for at have ageret "lejesoldat" for USA ved drabet.

Den israelske regering har ikke kommenteret beskyldningerne fra Iran om, at Israel står bag drabet. Irans øverste ledelse har lovet at hævne drabet på Fakhrizadeh, der blev offer for et attentat fredag.