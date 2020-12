Israel skal afholde fjerde parlamentsvalg på to år

Det står klart, efter at det ikke er lykkedes at vedtage en finanslov op til en deadline ved midnat lokal tid tirsdag.

Overskridelsen af fristen betyder, at Israels parlament, Knesset, automatisk bliver opløst.

Valget kan blive en stor udfordring for premierminister Benjamin Netanyahu, som blandt andet har mødt modstand for sin håndtering af coronapandemien.

Samtidig står han over for en korruptionssag, som er den første af sin slags mod en siddende premierminister.

Derudover har Netanyahu fået en ny rival på højrefløjen, Gideon Saar, der i visse meningsmålinger står til at kunne opnå lige så meget opbakning som Netanyahu. Det skriver Reuters.

Saar er en afhopper fra Netanyahus eget parti, Likud.

Israel har siden april 2019 afholdt tre parlamentsvalg, men først i maj lykkedes det Netanyahu og Benny Gantz fra alliancen Blå og Hvid at danne en koalitionsregering.

De to har dog ramt et politisk dødvande i forbindelse med vedtagelsen af finansloven.

Finansloven spiller en afgørende rolle i at kunne gennemføre den regeringsaftale, der blev indgået mellem parterne i maj.

Aftalen lagde op til, at Gantz i november 2021 skulle sætte sig på premierministerposten, efter at Netanyahu havde siddet på posten i 18 måneder.

Kritikere af premierministeren siger ifølge nyhedsbureauet AFP, at Netanyahu kan have en interesse i at gøre regeringen ustabil, så han potentielt kan blive siddende som premierminister længere end til november.

- Vi er på vej mod et valg, fordi Netanyahu har afvist at vedtage en finanslov, som det ellers er påkrævet af loven og politiske aftaler. Formålet med det er, at han kan blive siddende på magten under sin retssag, siger Yohanan Plesner, som er leder af tænketanken Israel Democracy Institute.

Samme anklager lyder fra Benny Gantz.

- Han forsøger at få os til stemmeboksene, så han ikke skal i retten, skriver han på Twitter.

Netanyahu har afvist korruptionsanklagerne.

Den 71-årige leder er anklaget for bestikkelse og svindel.

Netanyahu skal ifølge anklagerne have tilbudt politiske tjenester til gengæld for positiv pressedækning, og han beskyldes også for at have hjulpet rige forretningsforbindelser til gengæld for at modtage gaver.