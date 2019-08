Israel optrapper konflikt og bomber iransk mål i Irak

Avisen New York Times skriver, at der kan have været flere israelske angreb i Irak. Det gælder mod træningslejre og våbendepoter for den paramilitære styrke Hasheed al-Shaabi.

Embedsmænd i USA bekræfter, at Israel i sidste måned bombede et iransk våbendepot i Irak. Det er en markant optrapning i Israels forsøg at inddæmme iransk våbenmagt i Mellemøsten.

Det er en overvejende proiransk milits.

Israel har gentagne gange bombet iranske mål i Syrien. Men ved at føre sine angreb ind i Irak risikerer Israel at komme på tværs af USA og dets interesser.

New York Times skriver, at det var en base nord for Bagdad, der blev bombet i sidste måned. Avisen skriver videre, at der inden for de seneste dage har været flere nye israelske angreb.

Det er mange år siden, at Irak har været bombemål for israelske fly. Mest opsigtsvækkende var et angreb i 1981 mod atomreaktoren i Osirak, som mange frygtede, at den daværende diktatoriske leder, Saddam Hussein, ville bruge til at udvikle atomvåben.

Israel har ikke taget skylden for sidste måneds angreb.

Iraks tidligere premierminister Nouri al-Maliki, der har nære bånd til Iran, advarer Israel om et "stærkt svar" på flyangrebene.

Der har den seneste måned været tre eksplosioner på tre baser for shiamuslimske militser i Irak. Amerikanske embedsmænd bekræfter over for nyhedsbureauet AP, at det i mindst et tilfælde skyldtes et israelsk luftbombardement.

Israel anser Iran for at være hovedfjenden i det mellemøstlige område. Iran støtter Hamas i Gaza og den talstærke Hizbollah-milits i Libanon. Landet giver også betydelig militær støtte til det syriske regime.