Israel og Hizbollah beskyder hinanden over grænsen

Israels militær sagde tidligere søndag, at militante libanesere har skudt panserværnsmissiler mod en israelsk militærbase. Ingen kom til skade ved dette angreb.

Den militante Hizbollah-bevægelse hævder at have ødelagt et israelsk militærkøretøj på den anden side af grænsen.

En talsmand for Israels militær bekræfter, at en af militærets ambulancer er ødelagt, og at der er materielle ødelæggelser, men at skudvekslingerne er stoppet søndag aften.

- Den taktiske hændelse nær Avivim, skudvekslingen, er formentlig overstået, siger militærtalsmand Jonathan Conricus på et pressemøde.

- Men den strategiske situation er stadig i gang og udvikler sig, tilføjer han ifølge nyhedsbureauet dpa.

Situationen mellem de to nabolande er spændt, efter at to droner - som menes at stamme fra Israel - styrtede ned over en Hizbollah-kontrolleret forstad til Beirut for nylig. Hizbollah har truet Israel med gengældelse.

Libanons premierminister, Saad Hariri, har talt i telefon med USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, og en rådgiver for den franske præsident, Emmanuel Macron.

Hariri har bedt både USA, Frankrig og det internationale samfund om at gribe ind for at forhindre, at situationen udvikler sig.

FN-missionen i Libanon, Unifil, opfordrer begge parter til omgående at indstille skyderiet.

I 2006 udkæmpede Israel og Hizbollah en krig, der endte uden en egentlig vinder, men med masser af tabere. Israel bombede store dele af Libanons infrastruktur, og omkring 1200 civile libanesere og flere hundrede militante blev dræbt.

På israelsk side blev omkring 45 civile og 120 soldater dræbt af Hizbollahs raketter.