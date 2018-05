Israel øger bevogtning af palæstinensere ved ambassadeåbning

Det er frygten for protester, der får hæren til at tage sine forholdsregler.

USA's nye ambassade i Jerusalem er meget kontroversiel. Beslutningen om flytningen blev truffet af præsident Donald Trump sidste år.

Tre ekstra brigader vil blive udstationeret i den kommende uge. To omkring Gazastriben og en på Vestbredden. Det betyder næsten en fordobling af kampstyrker i områderne.

Men det kommer ikke til at berøre det israelskbesatte Østjerusalem. Her er det politiets ansvar at gå imod palæstinensiske demonstranter.

Trump vil ikke selv være til stede ved indvielsen i Jerusalem mandag. Men det vil hans datter Ivanka og hendes mand, Jared Kushner, som Trump har gjort til sin særlige udsending i Mellemøsten.

Men Trump ventes via et videolink at tale til de omkring inviterede 800 gæster ved åbningen.

Palæstinenserne ønsker den østlige del af Jerusalem som deres fremtidige hovedstad. Trumps beslutning om at flytte USA's ambassade har ført til store demonstrationer på Vestbredden og i Gaza.

Indvielsen finder sted dagen før Israels nationaldag. 15. maj 1948 blev staten Israel oprettet.

Palæstinenserne kalder dagen "al nakba" - katastrofen. Den dag i 1948, hvor hundredtusinder af palæstinensere mistede deres hjemland.

Titusinder af palæstinensere ventes at møde op mandag ved Gazas grænse for at demonstrere. Det regerende Hamas har de seneste dage udtrykt støtte til eventuelle forsøg på at bryde gennem grænsen.

Med flytningen af ambassaden bryder Trump flere årtiers amerikansk politik i Mellemøsten. På linje med det internationale samfund har USA tidligere gået ind for, at Jerusalems status først afgøres som sidste del af en fredsproces.