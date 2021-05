Israel mindedes ofre for panikløb på national sørgedag

Ud fra jødisk tradition bliver begravelser gennemført hurtigt, og over 20 af de omkomne var blevet begravet inden sørgedagen.

Øjenvidner har beskrevet et panikløb, hvor folk blev mast eller trampet ihjel - deriblandt adskillige børn. Det skete på en glat, metalbelagt slidske, som var en af passagerne til et gravområde, hvor rabbi Shimon Bar-Jochai er begravet.

Hans navn forkortes ofte til Rashbi. Mindedagen for ham har udviklet sig til en stor folkelig fest for navnligt ortodokse jøder. Ceremonierne omfatter et bål tændes på Rashbis grav på Meronbjerget.

- Vi har alle fået knust vores hjerter i en million stykker, Ingen ord kan beskrive vores landesorg, sagde rabbineren Velvel Brevda på Meronbjerget søndag.

Avigdor Chayut, som blev kvæstet, begravede sin 13-årige søn Yedidya på en kirkegård i den religiøse by Bnei Brak ved Tel Aviv. Han sagde, at han under tumulten var kommet væk fra sønnen. Hans 10-årige søn faldt også og sagde, at han ville blive slået ihjel, men han overlevede.

Israelske medier anslår, at over 100.000 mennesker deltog i fredagens festival. Mange stiller spørgsmål til, hvad der gik galt.

Regeringen og politiet var tilbageholdende med at skære ned på et tilladte antal deltagere, selv om det var faretruende højt i forhold til tidligere advarsler mod at sende for mange mennesker op til området ved graven.

- Der er behov for en tilbundsgående undersøgelse, sagde den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, i weekenden.

En officiel liste over ofrene viser, at fem af de omkomne var besøgende amerikanske statsborgere. To canadier, en brite og en argentiner blev også dræbt.