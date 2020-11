De danske myndigheder fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Israel, og Israel kræver indrejsetilladelse og et anerkendelsesværdigt formål for udlændinge, før man får lov at komme ind i landet. Men alligevel strammer de israelske myndigheder nu restriktionerne for at undgå, at folk rejser ind i Israel fra Danmark med muteret coronavirus fra mink. (Arkivfoto).

Israel indfører karantænekrav for indrejsende fra Danmark

Frygt for muteret minkvirus får Israels myndigheder til at opsøge alle, der for nylig er indrejst fra Danmark.

Israel indfører 14 dages karantænekrav for alle, der rejser ind fra Danmark. Det skyldes bekymring for muteret coronavirus fra danske mink.

Det har Israels sundhedsministerium mandag besluttet, skriver den danske ambassade i Israel på sin hjemmeside.

Israel har i forvejen indført indrejseforbud for alle udenlandske statsborgere, der ikke har et anerkendelsesværdigt formål i landet.

Alligevel har de israelske myndigheder besluttet at indføre en række ekstra tiltag for at beskytte Israel mod mulig smitte med den muterede virus.

Sundhedsministeriet vil samtidig kontakte alle, der for nylig er rejst ind i landet fra Danmark, for at få dem testet. Det skriver avisen The Times of Israel.

Og derudover er Danmark markeret som et "rødt" land, hvormed kravet om 14 dages karantæne træder i kraft.

De israelske myndigheder vurderer dog ikke, at der er særlig stor risiko for, at personer smittet med muteret virus rejser ind i landet.

Ifølge israelske medier er der dog meldinger om bekymring for, at tre specifikke israelere, der er rejst ind i landet, kan være smittet med den muterede virus.

For at kunne rejse ind i Israel skal man fremvise en indrejsetilladelse.

Det betyder i praksis, at danske statsborgere og udlændinge med fast bopæl i Danmark ikke kan rejse ind i Israel. Det skriver den danske ambassade i Israel på sin hjemmeside.

Ifølge de israelske regler kan et anerkendelsesværdigt formål eksempelvis være, at man er gift med en israelsk statsborger eller har fået permanent opholdstilladelse i landet.

I de danske rejsevejledninger frarådes alle ikke-nødvendige rejser til Israel på grund af coronavirus.

Israel står ikke på EU's liste over lande uden for EU, som man overvejer at åbne for.