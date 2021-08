Israel har ramt coronamuren: Vaccinen mister sin kraft

Smitten er steget voldsomt i Israel siden begyndelsen af august, og hvis ikke udviklingen vendes, står landet foran en decideret nedlukning.

Ifølge professor og læge Galia Rahav er der to vigtige årsager til udviklingen. Hun er en af Israels førende coronaeksperter og leder af infektionsafdelingen på Sheba Medical Center i nærheden af Tel Aviv.

- Mange af vores borgere blev vaccineret i december og januar. Men effekten af vaccinen har vist sig at falde med tiden.

- De mennesker, der blev vaccineret i begyndelsen af vaccineudrulningen, er langt mere sårbare over for coronavirus i dag end dem, der blev vaccineret senere, siger Galia Rahav til Ritzau.

Derudover mener hun, at Israel var for hurtige til at genåbne samfundet i foråret, da smittetallene faldt.

Også det israelske sundhedsministerium peger på, at vaccinen mod coronavirus løbende bliver mindre virksom.

Dette bruger ministeriet som en del af begrundelsen for, at borgere over 50 år, særligt sårbare og ansatte i sundhedsvæsnet skal tilbydes en tredje vaccinedosis. Det er også kendt som et "boostershot".

Det er dog langt fra alle voksne i Israel, der er færdigvaccinerede. 63 procent af den israelske befolkning har fået to vaccinedoser. Udrulningen er gået i stå i visse befolkningsgrupper. Det forklarer Galia Rahav.

- Tilslutningen er relativt lav blandt arabere og beduinere. Det hænger sammen med, at der i disse grupper er spredt falske nyheder, der blandt andet påstår, at vaccinerne påvirker fertiliteten, siger hun.

Tidligere på ugen registrerede Israel det hidtil højeste daglige antal smittede siden januar. 8698 personer blev konstateret smittet mandag, fremgår det af data fra Johns Hopkins University.

Det var en firdobling i forhold til begyndelsen af måneden.

Samme dag var der til sammenligning 959 smittede i Danmark.

Med sine ni millioner indbyggere er den israelske befolkning cirka halvanden gang så stor som den danske.