Israel har næsten vaccineret en femtedel af befolkningen

Den seneste status er, at 18,4 procent af Israels befolkning på 8,9 millioner har fået første stik. Det viser en opgørelse fra Our World in Data, som forskere fra Oxford University står bag.

Mens det har lange udsigter med at få vaccineret den danske befolkning for coronavirus, har Israel allerede vaccineret næsten en femtedel af befolkningen.

Landet kan allerede i slutningen af marts have vaccineret alle voksne israelere, lyder det fra premierminister Benjamin Netanyahu. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Årsagen til det hurtige tempo for vaccinationer er ifølge flere medier blandt andet, at Israel har betalt mere for at få vaccinerne hurtigt og et effektivt sundhedsvæsen.

Ifølge flere medier - herunder Times of Israel - har landet betalt over 40 procent mere for sine vacciner fra Pfizer/BioNTech sammenlignet med EU.

Samtidig har Israel taget vaccinerne hurtigere i brug end i EU, hvor man dog har kørt en godkendelsesproces, som er mere tidskrævende.

Torsdag fik Israel sine første 100.000 doser af vaccinen fra Moderna, som først ventes at ankomme til EU-landene i næste uge.

Israel har ikke uddelt vacciner til de millioner af palæstinensere, der bor på Vestbredden og i Gaza-striben, skriver New York Post.

Det har ført til hård kritik fra en række menneskerettighedsgrupper. Israel mener omvendt, at det er de palæstinensiske myndigheder, der har ansvaret for palæstinensernes sundhed - herunder vaccinationer.

Danmark har til sammenligning vaccineret 1,41 procent af befolkningen. Trods den store forskel i forhold til Israel er Danmark nummer fem på listen over lande, der har vaccineret den største andel af befolkningen.

Lægemiddelstyrelsens direktør, Thomas Senderovitz, har for nylig udtalt, at vi til "sommer" vil have tilbudt en vaccine til alle voksne, der ønsker det.

Selv om Israel er nået langt med vaccinationerne, besluttede regeringen tidligere i denne uge at stramme sine restriktioner på grund af en kraftig stigning i antallet af smittetilfælde.

I slutningen af december indførte Israel sin tredje nedlukning under pandemien, men det har ikke været nok til at bremse smitten.

De nyeste tiltag betyder, at de fleste skoler og butikker skal holde lukket.

Samtidige har politiet kontroller på store veje i landet, fordi israelerne kun må rejse en kilometer fra deres hjem, medmindre rejsen er strengt nødvendig.