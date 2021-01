Israel har åbnet ambassade i Emiraterne

Israel har søndag åbnet en ambassade i De Forenede Arabiske Emirater. Det kommer, efter at de to lande for fire måneder siden indgik en aftale om at normalisere deres indbyrdes forhold.

- I dag er den israelske ambassade i Abu Dhabi officielt åbnet med ankomsten af missionens chef, Eitan Naeh, skriver Israels udenrigsministerium i en meddelelse.