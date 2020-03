Israel gør nyt forsøg på at danne regering under coronauro

Den tidligere hærchef Benny Gantz har mandag således fået til opgave at forsøge at samle opbakning til en regering.

Israel har sat gang i endnu et forsøg på at få dannet en regering i landet, der har været til valg tre gange på under et år.

- Vi skal ikke have et fjerde valg. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for i løbet af så få dage som muligt at danne en national, patriotisk og bred regering, lyder det fra Gantz, der står i spidsen for partiet Blå og Hvid.

Søndag erklærede 61 parlamentsmedlemmer deres støtte til Gantz. Det er lige nøjagtig nok til at sikre et flertal i det israelske parlament, Knesset, hvor der sidder i alt 120 parlamentsmedlemmer.

Premierminister Benjamin Netanyahus parti, Likud, er ikke blandt Gantz' støtter. Den israelske præsident, Reuven Rivlin, har dog opfordret til, at de to rivaler arbejder sammen for at danne en samlingsregering.

Det skal ske for at undgå et politisk tomrum under udbruddet af coronavirus.

En samlingsregering består af alle partier i en folkevalgt forsamling og oprettes typisk i forbindelse med krisesituationer.

- Det er muligt, at midlertidige aftaler gældende for de næste måneder kan blive nødvendige for at lave en regering, siger præsident Rivlin.

Han understreger, at de politiske ledere har pligt til at få dannet en regering under "den nationale og internationale krise", som virusudbruddet udgør.

Netanyahus Likud-parti sikrede sig flest pladser i parlamentet ved valget tidligere i marts. Han har dog ikke formået at sikre sig støtte fra nok øvrige parlamentsmedlemmer til at kunne danne en regering.

Netanyahu foreslog søndag, at han kunne stå i spidsen for en samlingsregering de næste seks måneder under coronavirusudbruddet.

Gantz har dog flere gange afvist at være en del af en regering, der ledes af en person, der står over for kriminelle anklager.

Netanyahu er blandt andet anklaget for at have modtaget gaver fra velhavende personer til gengæld for økonomiske eller personlige tjenester.

Sagen mod ham skulle være begyndt tirsdag, men er udskudt til maj.