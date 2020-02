Israel godkender 1800 nye bosætterhjem på Vestbredden

Forsvarsministeren siger, at en plankomité har godkendt opførelser af 1800 boligenheder i en bosættelse.

EU fordømte i januar Israels planer om at udvide bosættelser på Vestbredden, som er ulovlige i henhold til folkeretten.

- Vi opfordrer den israelske regering til at følge folkeretten og standse al byggeaktivitet i bosættelserne i de besatte områder, hed det i en erklæring fra EU-landene i en reaktion på Israels planer.

Bennett afviser, at boligerne er ulovlige. Han siger, at målet er at fordoble antallet af bosættere i de besatte områder. I dag er der omkring 400.000.

Israel holder mandag det tredje parlamentsvalg på under et år, efter at valg i september og april sidste år ikke har ført til en ny regering.

Netanyahu har i valgkammen gravet nogle planer for nye bosættelser frem, som ellers var blevet lagt i skuffen i 2012.

Dengang var USA og europæiske lande modstandere af planerne, der er kendt som E-1-planerne.

Planerne omfatter en udvidelse af den eksisterende bosættelse Maale Adumim nordøst for det østlige Jerusalem, der er en del af det besatte område Vestbredden.

En af de største anker mod de såkaldte E-1-planer er, at det ifølge kritikere vil splitte det besatte Vestbredden i to. Dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat på Vestbredden være umulig ifølge kritikere.

En af de største kritikere er palæstinensernes præsident, Mahmoud Abbas. Ifølge Abbas vil E-1-planerne efterlade de palæstinensiske områder hullet som en "schweizerost".

Vestbredden af Jordan-floden inklusive det østlige Jerusalem blev invaderet af Israel i forbindelse med krigen i 1967. Siden da har området været besat, og lovligheden af dette har været diskuteret.

Siden Donald Trump blev præsident i USA, har USA trukket i land med dets anker over bosættelserne.