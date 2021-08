Israel genindfører coronarestriktioner efter smittestigning

Fra søndag bliver reglerne i Israel skærpet for at dæmme op for smitten, der er på sit højeste siden marts.

Israel, der er blevet beskrevet som en succeshistorie i udbredelsen af vacciner, oplever en kraftig stigning i antallet af nye smittede med coronavirus.

Det får landet til at genindføre flere coronarestriktioner, skriver avisen Times of Israel.

Omkring 57 procent af alle Israels 9,3 millioner indbyggere er blevet fuldt vaccineret. Men tirsdag blev det højeste antal smittede siden marts alligevel målt med 3834 nye tilfælde.

Fra søndag bliver restriktioner derfor skærpet. Det betyder for eksempel, at kun vaccinerede mennesker må deltage i indendørs arrangementer, hvor der er flere end 100 til stede.

Der vil også være krav om mundbind ved udendørs sammenkomster med 100 personer eller flere.

Derudover bliver halvdelen af de kontoransatte i det offentlige bedt om igen at arbejde hjemmefra.

Hvis det kan undgås, beder regering også folk om at undlade at give hånd, knus eller kys og undgå indendørs forsamlinger.

Tirsdag blev det også meddelt, at Israel indfører 14-dages karantænekrav for alle rejsende fra 18 forskellige lande. Det gælder blandt andet USA, Tyskland, Frankrig, Holland og Italien.

Der er allerede indført forskellige restriktioner og karantæneregler for rejsende fra mere end 20 andre lande. Det gælder blandt andet Storbritannien, Rusland, Indien og Tyrkiet.

I sidste uge sagde Israels premierminister, Naftali Bennett, at man fra søndag ville begynde at tilbyde et tredje vaccinationsstik til personer over 60 år.

Det er det første sted i verden, hvor der gives et tredje stik for at dæmme op for den smitsomme Delta-variant af covid-19.

I Israel har man næsten udelukkende brugt vaccinen fra Pfizer/BioNTech.