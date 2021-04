Israel gengælder syrisk missilangreb nær atomreaktor

Der er umiddelbart ingen meldinger om tilskadekomne eller materiel skade i Israel.

Israelsk militær oplyser videre, at det har angrebet adskillige mål i Syrien som gengæld, herunder det missilbatteri, som affyrede missilet mod Israel.

Syriens statslige nyhedsbureau rapporterer, at det syriske luftforsvar afværgede angrebet fra Israel, der var rettet mod områder i forstæder til hovedstaden Damaskus.

- Luftforsvaret afværgede missilerne og skød de fleste af dem ned, skriver nyhedsbureauet.

Fire syriske soldater blev såret i angrebet, ligesom at der skete materiel skade, oplyses det videre.

En syrisk militærafhopper fortæller, at det israelske angreb var rettet mod områder nær landsbyen Dumair. Den ligger cirka 40 kilometer nordøst for Damaskus.

Her er blandt andet iranskstøttede militser til stede, og det er et område, som Israel har ramt gentagne gange i tidligere angreb.

En talsmand for Israels militær fortæller, at det syriske missil var rettet mod et israelsk fly, men at det ramte forbi sit mål og landede i Dimona-området.

Det vildfarne, syriske missil var ifølge talsmanden et SA-5-missil og et blandt mange, der blev affyret mod fly fra det israelske luftvåben.

Missilet ramte ikke selve atomreaktoren, men landede omkring 30 kilometer derfra.

Israelske medier har i ugevis beskrevet, hvordan luftforsvaret omkring Dimona-reaktoren og havnen Eilat ved Det Røde Havn er blevet styrket i forventning om et muligt angreb fra iranskstøttede styrker.

Der har været spekuleret i, om der kunne være et angreb med droner eller langtrækkende missiler på vej fra så langt væk som Yemen.