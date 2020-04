Israel formår ikke at danne ny regering inden deadline

Den politiske krise i Israel fortsætter. Landets to ledende partier har ikke været i stand til at danne en koalitionsregering, inden tidsfristen udløb onsdag ved midnat lokal tid.

Opgaven med at forsøge at danne en regering overgår nu til parlamentet, som har en frist på 14 dage til at udpege et medlem, som så skal forsøge at finde opbakning til at danne en regering.