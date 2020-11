Israel forhøjer beredskab efter drab i Iran

Iranske trusler om gengældelse får ifølge et israelsk medie Israel til at højne beredskabet ved landets ambassader rundt om i verden.

Israel har forhøjet beredskabet ved landets ambassader rundt om i verden. Det sker, efter at Iran har truet med gengældelse for drabet på en førende iransk atomforsker nær Teheran fredag.

Det rapporterer det israelske medie N12 lørdag ifølge Reuters.

En talsmand for det israelske udenrigsministerium afviser at kommentere oplysningen.

Iran har beskyldt Israel for at stå bag drabet på atomforskeren, Mohsen Fakhrizadeh. Han blev dræbt fredag øst for den iranske hovedstad, Teheran, da hans bil blev stoppet af et antal gerningsmænd, der åbnede ild.

Landets præsident, Hassan Rouhani, mener, at ærkefjenden Israel er USA's ”lejesoldat” bag drabet. Han har varslet en iransk reaktion på attentatet ”på det rette tidspunkt”, sagde han i en tv-tale lørdag morgen.

Rouhani beskylder Israel og USA for at have en interesse i at ”skabe kaos” i Iran, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Irans fjender skal vide, at det iranske folk og styre er modige nok til ikke at lade denne kriminelle handling være ubesvaret, siger Rouhani.

Drabet på atomforskeren fylder forsiderne på samtlige iranske aviser lørdag, skriver AFP.

- Et øje for et øje: zionister, vær beredt, skriver den ultrakonservative avis Kayhan.

- Zionisterne har gang på gang bevist, at de ikke forstår noget andet sprog end magt, lyder det i avisen.

