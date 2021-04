Israel afviser samarbejde med Haag-domstol om krigsforbrydelser

Han tilføjer, at Israel vil gøre det klart over for ICC, at landet ikke anerkender domstolens autoritet, og at Israel er i stand til at undersøge sig selv.

ICC's chefanklager, Fatou Bensouda, meddelte i marts, at domstolen vil indlede en formel efterforskning af mulige krigsforbrydelser begået i palæstinensiske områder.

Efterforskningen vil fokusere på begge sider i konflikten mellem Israel og det palæstinensiske selvstyre, sagde Bensouda.

Hendes kontor har brugt fem år på de indledende undersøgelser.

Chefanklageren understregede samtidig, at ICC vil se sagen fra begge sider.

Israel kritiserede i sidste måned meldingen og kaldte den en "politisk beslutning", "ufortyndet antisemitisme og topmålet af hykleri".

ICC er den eneste permanente internationale domstol med kompetence til at behandle folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Israel er ikke medlem af ICC og har længe været meget imod en efterforskning.

Det palæstinensiske selvstyre blev medlem af ICC i 2015.