Israelere kunne søndag købe ind på markeder og i butikker, der hidtil har været lukket for at begrænse coronasmitte. Næsten halvdelen af befolkningen har modtaget i hvert fald den første af to vaccinedoser, og dermed begynder Israel gradvist at åbne op igen.

Israel åbner gradvist op med vaccinepas

Et år efter at Israel konstaterede sit første coronatilfælde, er landet begyndt at åbne blandt andet koncertsteder og fitnesscentre for de vaccinerede.

Butikkerne er åbne for alle. Men de øvrige steder kan man kun få adgang til, hvis man kan fremvise et grønt vaccinepas.

Israel tog søndag et stort skridt i retning af en normalisering af livet efter coronakrisen, da landet gav butikker, svømmehaller, fitnesscentre, hoteller og visse kulturinstitutioner lov at genåbne.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her