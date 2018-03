Israel: Franskmand smuglede våben til palæstinensere i konsulatbil

Angiveligt har franskmanden brugt en af konsulatets biler til at komme uden om de israelske sikkerhedstjek.

På den måde har han ifølge Shin Bet smuglet 70 pistoler og to rifler gennem Erez-grænseovergangen mellem Gazastriben og Israel og videre til Vestbredden.

Det skal være sket ved mindst fem lejligheder, skriver den israelske sikkerhedstjeneste i en meddelelse om sagen.

Den franske avis Le Figaro skriver, at våbensmugleriet har stået på i tre måneder.

Ifølge avisens oplysninger er den anholdte en 24-årig mand, der er ansat som chauffør på konsulatet i Jerusalem. Han blev taget af israelsk politi for en måned siden ved grænsen mellem Gaza og Israel.

Franskmanden vil blive sigtet for våbensmugling og for at have samarbejdet med den militante Hamas-bevægelse, skriver Le Figaro.

En unavngiven israelsk sikkerhedskilde siger til Reuters, at franskmanden skal have haft økonomiske motiver til at smugle våbnene fra Gaza til Vestbredden.

Frankrigs ambassade i Israel ser med stor alvor på sagen.

- Vi tager denne sag meget alvorligt, og vi samarbejder meget tæt med de israelske myndigheder i denne sag, siger en talsmand for ambassaden.

Talsmanden vil ikke kommentere anklagerne mod den ansatte på konsulatet yderligere.

Den anholdte skal møde for retten senere mandag i byen Beersheba i det sydlige Israel.