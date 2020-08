Isolerede passagerer på krydstogtskib har ikke corona

Samtlige passagerer blev isoleret på skibet, da rederiet blev bekendt med, at en dansk passager på det forrige krydstogt var blevet testet positiv for coronavirus ved hjemkomsten til Danmark.

Derfor lagde skibet klokken 02 natten til onsdag til kaj ved den norske kystby Bodø. Her blev passagererne testet for coronavirus.

Analyserne viser, at ingen af de 79 passagerer eller mandskabet på 85 personer er smittet.

- Dette viser, at vores omfattende smitteværnstiltag, som vi begyndte med 15. marts, har fungeret, skriver SeaDream i en pressemeddelelse.

- Det betyder ikke, at man kan give garantier mod covid-19, men det viser, hvor vigtigt det er at følge de nationale retningslinjer, står der.

"SeaDream1" er det andet krydstogtskib i Norge, der blev sat under karantæne efter et virustilfælde om bord.

Krydstogtskibet "Roald Amundsen" er i øjeblikket i karantæne, efter at flere passagerer og besætningsmedlemmer er smittet med coronavirus.

To danskere var om bord på krydstogtskibet.

Det har fået norske myndigheder til at stramme op.

Skibe med over 100 personer om bord må i de næste 14 dage ikke lægge til i norske havne, meddelte den norske regering mandag.

- Vi strammer midlertidigt op på krydstogttrafikken for at stoppe coronasmitte, sagde Norges sundhedsminister, Bent Høie, på et pressemøde mandag.

Norske myndigheder arbejder på at finde frem til alle de passagerer, der har været om bord på "Roald Amundsen" siden smitteudbruddet.

Blandt andet er der også kontakt til sundhedsmyndigheder i Danmark.