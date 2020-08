Artiklen: Island indfører skærpede indrejseregler for alle lande

Fra onsdag skal rejsende til Island selv betale for en coronatest ved ankomst og må ikke gå på restaurant.

Island indfører onsdag 19. august skærpede indrejseregler for alle nationaliteter.

Det oplyser Udenrigsministeriets Borgerservice søndag aften.

Det betyder, at man som indrejsende fra onsdag skal testes to gange. Første gang ved ankomst og anden gang efter fem dage.

Rejsende skal selv betale den første test, som koster 400 kroner, hvis man husker at registrere sig inden ankomst - ellers koster den 500 kroner.

I de første fem dage af opholdet skal man forblive på sit bestemmelsessted og undgå kontakt med andre end dem, som man rejser sammen med.

Desuden følger en lang række restriktioner, som gør turisters muligheder på rejsen noget mindre.

Indrejsende må ikke gå på restaurant eller bar, ligesom de ikke må gå i butikker eller besøge svømmehallen. Det er heller ikke tilladt for dem at overnatte på campingplads eller i autocamper.

I stedet skal man bo på hotel eller privat, men kun hvis der er adgang til separate bade- og toiletfaciliteter.

Man må gerne køre en tur i en bil eller gå en tur, oplyser Udenrigsministeriet.

Får man en positiv test, vil man blive anmodet om at selvisolere sig. Hvis det ikke er muligt, vil de islandske myndigheder tilbyde overnatningssteder.

De generelle regler på Island er fortsat, at man skal holde to meters afstand til andre personer, undgå håndtryk og kram samt sørge for god personlig hygiejne.

Det er obligatorisk at bære mundbind i det offentlige rum, hvor to meters afstand ikke er mulig.

Island begyndte at lempe restriktioner i begyndelsen af maj. I slutningen af maj kunne landet som det andet i Europa efter Letland slå dørene op for diskoteker og barer med op til 200 gæster.

På daværende tidspunkt meldte Island, at det havde coronavirusset under kontrol.

I de seneste uger er smitten dog steget, og Island sadlede igen om i slutningen af juli.

Museer, natklubber og andre virksomheder, der er åbne for offentligheden, hvor reglen om to meters afstand ikke kan overholdes, bør lukke midlertidigt, oplyste regeringen 31. juli.

Island, der har et befolkningstal på cirka 357.000 indbyggere, har registreret 2011 personer smittet med coronavirus ifølge Johns Hopkins University.

Ti personer smittet med corona har mistet livet på Island siden smitteudbruddets begyndelse.