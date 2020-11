Island forlænger krav om karantæne ved indrejse til februar

Hvis man rejser til Island, skal man have foretaget to test og være fem dage i karantæne.

Island har forlænget sine indrejserestriktioner frem til udgangen af januar. Det oplyser det danske udenrigsministerium lørdag på Twitter.

I øjeblikket er kravet ved indrejse, at man skal have foretaget to test – en ved ankomst og endnu en fem dage senere.

I den mellemliggende periode skal man være i karantæne – for eksempel på et hotel. Restriktionerne har været gældende siden 19. august.

Under karantænen må man gerne gå en tur eller køre en tur i bil, men man må ikke være tæt på andre mennesker og må ikke være offentlige steder som butikker, restauranter eller svømmehaller.

Man kan også lade være med at tage test ved ankomst, men i så fald er karantænekravet på 14 dage.

Island vil tidligst revurdere indrejserestriktionerne 15. januar, oplyser den islandske regering på sin hjemmeside.

Udenrigsministeriet fraråder i øjeblikket alle unødvendige rejser til Island. Det er for eksempel ferier.

Island var i sommer et af de lande i Europa, der havde så lave smittetal, at Udenrigsministeriet ikke frarådede ferierejser til øen.

I løbet af sensommeren og efteråret har smitten været stigende, hvilket betød, at de danske myndigheder begyndte at fraråde rejser til Island fra midten af august.

De seneste uger er smitten faldet igen. Island har haft 24,7 nye smittetilfælde om ugen per 100.000 indbyggere. Det viser tal fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC), der er baseret på de sidste 14 dage.

Hvis tallet ryger under 20, vil de danske myndigheder ikke længere fraråde rejser på grund af smitteniveauet.

Udenrigsministeriet kan dog vælge at fraråde rejser, hvis der for eksempel er krav om karantæne ved ankomst. Det har hidtil været linjen.

/ritzau/