Island får ny grøn statsminister

Island holdt valgt i slutningen af oktober. Men siden da har det indtil nu ikke været muligt at danne en koalition, der kunne pege på en statsminister.

I starten af november brød forhandlingerne sammen.

Island har i de senere år været rystet af en række økonomiske og politiske skandaler. Den regering, der skal dannes, er landets tiende på lige så mange år.

Det fremprovokerede et valg i utide, at partiet Lys Fremtid trak sig fra den borgerlige statsminister Bjarni Benediktssons regering, da det kom frem, at hans far havde forsøgt at udnytte sin indflydelse til at få strøget en pædofilidømt ven fra det kriminelle register.

Lys Fremtid blev næsten udraderet ved valget den 28. oktober. Det fik kun 1,1 procent af stemmerne.

Benediktssons parti, Selvstændighedspartiet, gik 3,8 procentpoint tilbage og fik omkring hver fjerde stemme.