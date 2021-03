Islamistangreb fanger 180 på hotel i dagevis i Mozambique

Over 180 personer - heriblandt flere udstationerede arbejdere - er fanget på et hotel i en by i det nordlige Mozambique, der de seneste tre dage har været under angreb af militante islamister.

Adskillige personer er ifølge vidner døde under angrebet mod byen Palma, der ligger nær et stort naturgasanlæg i provinsen Cabo Delgado.

Den franske oliegigant Total og det amerikanske olieselskab ExxonMobil er blandt flere internationale virksomheder, der er involveret i området.

Den lille kystby kom under angreb af militante islamister onsdag. Det tvang flere beboere til at flygte ud i de nærliggende skove, mens arbejdere fra regeringen og det store naturgasanlæg søgte ly på hotellet Amarula Palma.

- Næsten hele byen er ødelagt. Mange mennesker er døde, siger en unavngiven arbejder, der er blandt de evakuerede på hotellet, fredag aften lokal tid.

Han har ingen detaljer omkring, hvor mange der er døde, eller hvilken nationalitet de har.

Menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch siger fredag i en udtalelse, at de militante islamister bag angrebet har forbindelse til en lokal gruppe kendt som al-Shabab.

Den har ingen kendte forbindelser til den islamistiske organisation med samme navn i Somalia.

Det sydafrikanske medie News24 melder, at mindst en sydafrikansk statsborger har mistet livet under den flere dage lange belejring.

En anden fanget person på hotellet, der arbejder for en underleverandør til Total, siger, at militærhelikoptere tidligt fredag fløj over hotellet for at finde "en korridor til at redde de cirka 180 fangede personer".

- Men efter mørkets frembrud er mange folk stadig i området, mens de militante prøver at rykke frem mod hotellet, siger manden, der ønsker at være anonym.

Han beskriver situationen i byen Palma som "kritisk".

- Vi ved ikke, om vi bliver reddet, siger han og tilføjer, at hotellet er løbet tør for mad, men at der stadig er vand.

Mozambiques regering bekræftede torsdag, at byen var blevet angrebet. Her sagde regeringen også, at den har lanceret en offensiv for at slå islamisterne i byen tilbage.