Islamisk Stats efterlyste økonomichef er anholdt

Der er tale om Sami Jasim al-Jaburi, der angiveligt har stået for at styre den militante gruppes økonomi. Han er også en af den dræbte IS-leder Abu Bakr al-Baghdadis tidligere tætte rådgivere.

Irakiske sikkerhedsstyrker har anholdt et af Islamisk Stats (IS) højtstående medlemmer, der har været efterlyst af USA.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har der været tilbudt en dusør på op mod fem millioner dollar for Sami Jasim al-Jaburi.

Den irakiske premierminister oplyser, at økonomichefen blev anholdt uden for Iraks grænser. Han tilføjer ikke flere detaljer om, hvor det er sket.

Sami Jasim al-Jaburi er irakisk statsborger.

I 2015 meddelte det amerikanske finansministerium, at han gav økonomisk støtte til IS og bidrog med andre ydelser.

Det lød desuden, at han blandt andet var ansvarlig for at overvåge IS' økonomi og aktiviteter med olie, gas og mineraler.

Den irakiske regering erklærede i december 2017 den ekstremistiske gruppe for besejret. Det skete, tre år efter at gruppen havde tiltvunget sig magten over store dele af landjorden i det nordlige Irak.

På trods af den erklærede sejr bliver der fortsat udført angreb på og kidnapninger af IS-tilknyttede personer i Irak.

Gruppens tidligere leder, Abu Bakr al-Baghdadi, blev dræbt i 2019 af amerikanske specialstyrker under en mission i Syrien.