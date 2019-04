Islamisk Stat: 69 soldater er dræbt under angreb i Nigeria

69 soldater er blevet dræbt under angreb i det nordøstlige Nigeria den seneste uge, hævder Islamisk Stat (IS).

Det oplyser IS torsdag til avisen Al-Nabaa.

Det er den vestafrikanske gren af Islamisk Stat, som har stået bag angrebene. Gruppen, som delte sig fra den militante gruppe Boko Haram i 2016, har de seneste måneder stået bag en række angreb i Nigeria.

Den sidste uges angreb skal blandt andet have fundet sted på en række militærbaser i Borno-delstaten i det nordøstlige Nigeria.

Det er i Borno, at både den vestafrikanske gren af Islamisk Stat og Boko Haram er aktive.

Andre angreb skal have fundet sted i en by i Lake Tchad-regionen, som strækker sig over både Nigeria og Tchad.

Nigerias militær har på natten til fredag ingen kommentarer til meldingerne fra IS. Det oplyser en talsmand for militæret.

Ud over angrebene i Nigeria har medlemmer af IS denoteret eksplosiver i et militært køretøj med soldater fra den afrikanske koalition i nærheden af byen Tomer i Niger.

Her skal et endnu ukendt antal soldater desuden være blevet dræbt, oplyser IS.

Militante grupper har dræbt hundredvis af soldater i Nigeria i de forgangne måneder. Det er ikke usædvanligt, at regeringen og militæret afviser at indrømme, hvor store tab hæren har lidt i den urolige nordøstlige del af landet.

I november blev omkring 100 soldater dræbt i et angreb begået af militante personer mod en militærbase i det nordøstlige Nigeria.

En række unavngivne sikkerhedskilder gav dengang IS skylden for angrebet, der var et af de mest blodige i Nigeria de seneste år.

Boko Haram har udkæmpet et oprør i det nordøstlige Nigeria i årtier. Mindst 30.000 personer er blevet dræbt, mens to millioner har måtte flygte fra deres hjem på grund af konflikten.