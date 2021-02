Islænding og rutineret pakistaner er blandt savnede på K2

Sadpara er en af Pakistans mest kendte bjergbestigere. Han har tidligere besteget otte af verdens højeste bjerge.

De tre bjergbestigere blev sidst set ved et sted med tilnavnet "Flaskehalsen", som er et af de farligste områder på bjerget.

Sadparas 20-årige søn, Sajid Sadpara, var også med på turen, men han blev nødt til at vende om, da en iltmaske, han brugte, gik i stykker fredag. Han ventede på sin far og resten af gruppen natten over uden at høre fra dem.

- Jeg holdt lyset i mit telt tændt, så de kunne se det, når de kom ned, fortalte han søndag ifølge Reuters.

Det er gruppens andet forsøg på at bestige K2 denne vinter. Der er allerede tre andre bjergbestigere, som er døde i år på K2.

K2 er et udfordrende bjerg at bestige, selv om det er lavere end Mount Everest. Vinden kan blæse med mere end 200 kilometer i timen, og temperaturen kan komme ned på 60 minusgrader.

Ifølge den amerikanske nyhedskanal CNN har flere end 4000 bjergbestigere besteget Mount Everest. Til sammenligning er det kun 350, som har nået toppen af K2. Det viser tal fra 2018.

Men da Pakistan som et af de få lande under coronapandemien fortsat har sine grænser åbne, har fire hold på 60 bjergbestigere forsøgt at bestige K2 denne vinter. Det tal er usædvanligt højt ifølge nyhedsbureauet AFP.

I januar lykkedes det for første gang en gruppe bestående af ti bjergbestigere fra Nepal at bestige det 8611 meter høje bjerg om vinteren.

I 2008 døde 11 bjergbestigere på K2 i løbet af blot to dage.