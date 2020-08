Isaias genvinder orkanstyrke kort inden landgang

Herfra ventes Isaias at bevæge sig op ad USA's østkyst mod Washington, Philadelphia og New York.

Isaias er mandag aften lokal tid blevet opgraderet til en orkan, kun timer inden at den ventes at gå i land i North og South Carolina.

Isaias er nu en kategori 1-orkan, hvilket er det laveste trin på Saffir-Simpson-skalaen over orkanstyrker.

Det betyder, at den kan opnå vindstyrker på op til 137 kilometer i timen.

Livsfarlige vindstød og stormfloder kan ramme kysterne i både North og South Carolina, mens voldsom regn kan udløse styrtfloder, lyder advarslen fra NHC.

- Kun en gradvis svækkelse ventes, efter at Isaias er gået i land i North og South Carolina og bevæger sig over de mellem-atlantiske stater, oplyser NHC.

Orkanen Isaias, som kortvarigt blev svækket til en tropisk storm, udgør en umiddelbar trussel for en længere kystlinje, der går fra turistbyen Myrtle Beach i South Carolina op til havnebyen Wilmington i North Carolina.

- Forberedelser til at beskytte liv og ejendomme bør snarest muligt gøres færdige, lyder det i en advarsel fra NHC til borgerne.

New York City gør sig også klar til stormfloder på Lower Manhattan, den sydligste del af den centrale New York-bydel.

Imens har lokale myndigheder på østkysten beordret evakueringer flere steder.

North Carolinas guvernør advarer om risiko for alvorlige oversvømmelser som dem, der fandt sted, da orkanen Florence dræbte 40 og resulterede i ødelæggelser for milliarder af dollar i delstaten.

I North Carolina står både redningsmandskab, helikoptere og køretøjer, der kan klare høje vandstande, standby.

Samtidig er flere steder, såsom idrætshaller og lignende, klar til at tilbyde midlertidigt husly til evakuerede.

En yderligere udfordring er, at hver enkelt evakueret person skal have ti kvadratmeter for sig selv på grund af afstandsregler under pandemien.