Irske abortmodstandere erkender nederlag

De irske vælgere "vejede det på vægten, som gik ned på den ene side. Jeg ville selvfølgelig have foretrukket, hvis de var gået til den anden side", siger John McGuirk, der er talsmand for nej-siden, til tv-stationen RTE.

Fredag gik irerne til valglokalerne for at stemme om, hvorvidt et tillæg til forfatningen fra 1983, som forbyder abort, skal ophæves.

Stemmesedlerne er lørdag formiddag ved at blive talt op, og resultatet ventes at ligge klar engang lørdag eftermiddag.

Men de første resultater ser ud til at bekræfte de valgstedsmålinger, der viser, at godt to tredjedele af irerne har stemt for at afskaffe abortforbuddet.