Irsk minister beskylder briterne for pervers nationalisme

Irlands udenrigsminister, Simon Coveney, siger lørdag, at Storbritannien demonstrerer en "pervers nationalisme" ved at forsøge at få en handelsaftale med USA på plads inden EU har været i stand til det.

- Denne idé om, at Storbritannien kan komme først er ærlig talt udtryk for en snæversynet tænkning. Det er en pervers nationalisme, når EU og Storbritannien retteligt burde arbejde sammen som partnere", siger Coveney til The Times.

Coveney advokerer for, at Storbritannien arbejder sammen med EU og Canada for at få en fælles handelsaftale med USA.

Præsident Joe Biden og den britiske premierminister, Boris Johnson, lovede i januar hinanden at styrke det særlige forhold mellem Washington og London i deres første telefonsamtale, efter at Biden var blevet indsat.

Forholdet mellem Johnson og Biden blev dermed tøet noget op, efter at Biden i 2019 kaldte Johnson for en "fysisk og følelsesmæssig klon" af den nu tidligere præsident Donald Trump.

Biden har også flere gange været kritisk over for Johnsons brexit-politik.

Det amerikanske kongresmedlem Brendan Boyce, som er allieret med Biden, har i denne uge kritiseret den britiske regering for "grov tilsidesættelse" af international lovgivning i Nordirland.

Han advarede om, at dette kan skade forhandlingerne om en fremtidig handelsaftale mellem briterne og USA.

EU sagde onsdag, at det vil indlede en retssag mod briterne for at ændre aftaler omkring kontrol af fødevarer til Nordirland.

- Det er anden gang på få måneder den britiske regering truer med at bryde international lovgivning, sagde den irske vicepremierminister, Leo Varadkar, til Virgin Media tv.

Nordirske loyalister meddelte samtidig, at de trækker sig fra fredsaftalen fra 1998 på grund af utilfredshed med brexitaftalen.

Loyalisterne er den part i den nordirske konflikt, som ønsker, at området skal forblive en del af Storbritannien. De er overvejende protestanter. Katolikkerne i Nordirland ønsker, at Nordirland bliver en del af republikken Irland.

Omkring 3500 blev dræbt under den 30 år lange nordirske konflikt, der ofte blot kaldes "The Troubles". Konflikten sluttede i 1998 med underskrivelsen af Belfastaftalen, der er blevet kendt som Langfredagsaftalen.

Aftalen blev indgået mellem den britiske og den irske regering og blev støttet af de fleste politiske partier i Nordirland.