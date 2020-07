Irriterende hollænder nægter at være hyggeonkel på EU-topmøde

Rutte står alene fast på, at udbetalinger fra en planlagt genopretningspulje, der skal rejse regioner og sektorer efter coronakrisen, skal ske med enstemmighed fra medlemslandene.

Mere end 12 timer gik, men de nåede ingen vegne på et EU-topmøde fredag, var konklusionen fra flere stats- og regeringschefer omkring midnat, og en af grundene var Hollands premierminister, Mark Rutte.

Hans mål er at sikre, at de lande, der har brug for fælles penge, også får gennemført reformer, der gør dem mere økonomisk robuste.

Det slagsmål skabte irritation hos de øvrige stats- og regeringschefer, men Rutte er ikke rejst til Bruxelles for at behage, sagde han ifølge den hollandske tv-station NOS.

- Vi har forskellige meninger, og hvis du altid tænker, at det skal være hyggeligt, så kæmper du ikke for det, som du tror på, sagde han, da han omkring midnat forlod topmødet for at få en nats søvn inden andendagen.

Flere stats- og regeringschefer gav omkring midnat udtryk for, at man ikke er kommet et skridt videre efter 12 timers forhandling.

En diplomat kalder førstedagen af topmødet for "en spildt dag".

Rutte sagde efter mødet, at han oplevede "en irritation" i lokalet. Han erkendte ifølge den hollandske tv-kanal RTL, at noget af irritationen kunne være forårsaget af ham selv.

Holland står ikke alene med, at udbetalinger fra en genopretningsfond, der ifølge EU-præsident Charles Michel skal være på 750 milliarder euro, skal være betinget af krav til modtagerne.

Men idéen om enstemmighed er det kun Rutte, som kæmper for. Andre mener, at det kan blive et politisk cirkus, hvis hver udbetaling skal kunne udløse en debat.

Genopretningspuljen skal ifølge det seneste kompromisforslag være en blanding mellem lån og tilskud, som ikke betales tilbage. Danmark står sammen med Holland, Sverige og Østrig på, at det skal være lån.

Landene i syd vil have mindst 500 milliarder euro i tilskud.

Mark Rutte mener, at tilskud - altså penge uden tilbagebetaling - bør skærpe kravet om reformer.

- Princippet må være, at specielt hvis du taler om tilskud, så vil du være endnu strengere i vurderingen af, om der sker økonomiske reformer, siger Rutte.

Ifølge Charles Michels talsmand skal stats- og regeringscheferne mødes lørdag klokken 11. Dermed får de en god nats søvn inden andendagen af mødet.

Det er ikke udelukket, at topmødet, der er det første fysiske møde i fem måneder, kan trække ud i flere dage, da man har travlt med at lande en aftale om budgettet.

Den danske EU-kommissær, Margrethe Vestager, vurderede fredag, at indgåelse af en aftale kan være et spørgsmål om milliarder af kroner, da den vil give virksomheder tillid til, at en genopretning faktisk er på vej.

Statsminister Mette Frederiksen (S) ønskede ikke at sige noget, da hun forlod topmødet fredag.