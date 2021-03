Irlands vaccineprogram advarer mod AstraZenaca-vaccine

- Den Nationale Rådgivningskomité for Vaccination anbefaler, at brugen af AstraZeneca indstilles midlertidigt fra nu af, siger Ronan Glynn fra komitéen.

Han henviser til, at mindst tre sundhedsmedarbejdere er indlagt på hospitaler i Norge med blodpropper, efter at de har fået coronavaccinen fra AstraZeneca.

De tre sundhedsmedarbejdere er alle under 50 år. De har fået vaccinen for nylig, meddelte den norske lægemiddelstyrelse, Legemiddelverket, lørdag.

De irske myndigheder har presset på for at få producenterne af vaccinen til at levere forsyninger hurtigere til republikken.

Norge indstillede torsdag brugen af coronavaccinen fra AstraZeneca, efter at Danmark havde sat den på pause i foreløbig 14 dage. Kort efter gjorde Island det samme.

Inden da havde Østrig stoppet brugen af AstraZeneca-vacciner fra en modtaget levering. Det sker, mens østrigske myndigheder undersøger omstændighederne omkring et dødsfald hos en person, der havde fået AstraZeneca-vaccinen.

Lørdag aften sagde AstraZeneca, at en analyse af data fra over 17 millioner vaccinationer ikke viser, at der skulle være en øget risiko for blodprop i lungerne og de dybe vener eller nedsat antal blodplader.

Indien har også meddelt, at det vil gennemføre en mere omfattende undersøgelse af bivirkningerne af AstraZenecas covid-vaccine i næste uge.

Det sker, selv om der ikke er konstateret nogen tilfælde med blodpropper i landet. Anledningen er de indrapporterede tilfælde af blodpropper i forbindelse med vaccinationer i blandt andet Danmark, Norge og Island.

- Vi undersøger alle skadelige virkninger - specielt de alvorlige, som fører til dødsfald eller hospitalsindlæggelse. Vi vil offentliggøre resultaterne af vore undersøgelser, sagde talspersonen for Indiens indsatsstyrke mod covid-19, N.K. Arora.