Irlands premierminister træder tilbage efter valgnederlag

Irlands premierminister, Leo Varadkar, meddeler, at han vil træde tilbage.

Det siger han sent torsdag aften til det irske parlament.

Leo Varadkar forbliver som fungerende premierminister, indtil der bliver dannet en ny koalitionsregering i Irland blandt de tre ledende partier.

- I overensstemmelse med forfatningen vil taoiseach (svarende til premierministeren, red.) og regeringen fortsætte med deres pligter, indtil en efterfølger er udpeget, skriver regeringen i en pressemeddelelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

Irland havde valg 8. februar. Intet parti endte med et stort nok flertal til at kunne regere alene.

Torsdag skulle nyvalgte medlemmer af parlamentet stemme om, hvem der skulle være landets nye premierminister.

Her krævede det 80 stemmer for at vinde, men Leo Varadkar fik blot 36 stemmer.

Lederen af partiet Sinn Fein, Mary Lou McDonald, fik flest stemmer, men stadig 35 færre end det påkrævede.

Næste afstemning om premierministerposten finder sted 5. marts.

Sinn Fein, der tidligere har fungeret som den Irske Republikanske Hærs (IRA) politiske fløj, blev det andet største parti i Irland efter det seneste valg.

Dermed blev det historiske duopol mellem de to normalt største partier i Irland, Fine Gael og Fianna Fáil, brudt.

- De, der stemte på os, går ingen vegne, siger Mary Lou McDonald efter afstemningen torsdag til AFP.

- Vi har forpligtet os til at repræsentere dem godt og gøre vores bedste for at levere en regering med forandring, og det har vi tænkt os at leve op til, siger hun.