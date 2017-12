Irlands leder er skuffet over Mays manglende brexit-aftale

Irlands premierminister er skuffet over, at den britiske premierminister, Theresa May, ikke kan rejse hjem mandag fra Bruxelles med en aftale om grænsen mellem Irland og Storbritannien.

- Jeg er overrasket og skuffet over, at den britiske regering ikke har været i stand til at indgå en aftale i dag, siger premierminister Leo Varadkar på et pressemøde.