Irlands EU-kommissær er under pres efter golfmiddag

Phil Hogan (ttil venstre) er blevet bedt om at overveje sin stilling i Bruxelles som EU's handelskommissær, efter at han deltog i et middagsarrangement, der på grund af deltagerantallet var i strid med Irlands retningslinjer for at bremse smittespredningen. (Arkivbilledet med Hogan og Danmarks EU-kommissær, Margrethe Vestager, er fra januar 2019).

Foto: Francois Lenoir/Reuters